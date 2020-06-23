Мешканці постраждалих від повені областей на заході України отримають гумпомощь

Глава держави Володимир Зеленський анонсував відправку гуманітарної допомоги в західні регіони України, які постраждали від негоди.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента у вівторок, 23 червня.

Зеленський назвав повені – страшною проблемою, що вимагає зваженого стратегічного рішення. Він наголосив на необхідності в першу чергу подбати про місцевих жителів, які залишилися без будинку з-за стихії.

Гарант запевнив, що тримає на контролі ситуацію в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях, де вирує негода. Він доручив уряду спрямувати в ці регіони гуманітарний вантаж.