Під Сімферополем з-за негоди затопило 50 будинків

В селі Первомайське Сімферопольського району анексованого Криму виявилися підтопленими 50 будинків. Так звані «влади» обіцяють виплати постраждалим.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на заяву підконтрольної Кремлю віце-прем’єра кримського уряду» Ірини Кивико.

За її словами, для постраждалих мешканців готують компенсації з резервного фонду, але в якому розмірі, чиновниця не уточнила. Так званий «голова Криму», Сергій Аксьонов вимагає почати виплату грошей людям з наступного понеділка.

Крім того, на підприємстві «Крименерго» 23 червня повідомили, що із-за негоди на півострові фіксувалися перебої в електропостачанні. Незручності відчули споживачі понад 180 населених пунктів.

Видання зазначає, що на аннексированном півострові вже декілька днів вирує негода. За останній тиждень вулиці Сімферополя двічі підтоплювало через зливи.