Моз України спростував міф про довічну заразності коронавіруса

У Моз спростували міф, що одного разу перехворіла коронавірусом людина стає його довічним носієм і може заражати інших після лікування.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«Коронавірус — пожиттєва хвороба»! Таке твердження — міф. Людина, хворий COVID-19, не стає його довічним носієм. Якщо ви заразилися, сімейний лікар надасть необхідні рекомендації», — зазначено в повідомленні.

Так, у будь-якому випадку, крім летального, коронавірус покине організм після повного вилікування. У деяких випадках людині потрібна медична допомога, щоб боротися з симптомами хвороби. Для цього прописуються препарати, які лікують конкретні прояви хвороби, а іншу роботу імунітет робить сам.

У разі появи симптомів коронавіруса, у Моз рекомендують виключити вихід на вулиці і навіть контакт з родичами, відразу подзвонити лікареві, описати йому стан здоров’я і далі діяти за його інструкції.