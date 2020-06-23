Коала и вомбат стали друзьями во время карантина (видео)

Сотрудники австралийского зоопарка Australian Reptile Park в городе Сомерсби, штат Новый Южный Уэльс, рассказали, что во время самоизоляции в стенах звериного царства завязалась необычная дружба.

Когда зоопарк вынужден был закрыть свои двери для посетителей из-за пандемии коронавируса, животные остались наедине с собой, своими соседями по вольеру и смотрителями. Когда вольер юной самки вомбата Хоуп приводили в порядок, ее саму ненадолго отправляли «в гости» к коале Эльзе.

«Им не потребовалось много времени, чтобы стать лучшими друзьями!», — говорит сотрудник зоопарка Дэн Рамси.

Коала Эльза родилась в зоопарке в прошлом году. У ее мамы был диагностирован мастит (воспаление молочных желез), поэтому зоологам пришлось вмешаться, и коала была выкормлена одним из смотрителей. Вомбат Хоуп осиротела после того, как ее маму сбила машина, и была отправлена в зоопарк — в дикой природе детеныш бы не выжил в одиночку.

После того, как Эльза и Хоуп впервые увидели друг друга, они очень быстро сблизились и не расставались, пока были в одном вольере. Заметив, насколько звери привязались друг к другу, смотрители разрешили им больше времени проводить вместе.

Хотя Эльза и Хоуп — разные животные, у них все же немало общего: так, оба зверя являются сумчатыми млекопитающими, эндемиками Австралии, ведут ночной образ жизни и питаются растительной пищей.

: vokrugsveta.ua