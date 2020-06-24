Експерти оцінили новий образливий випад Габунии на адресу Путіна і Кадирова

«Всі, хто хоче себе подорожче продати, одразу кричать, що росіяни хочуть його вбити»

Грузинський журналіст Георгій Габунія, відомий тим, що рік тому в ефірі нецензурно облаяв президента Росії, знову зробив це: в ефірі грубо вилаяв президента Росії, а заодно і главу Чечні Рамзана Кадирова. «МК» запитав експертів, може хамська витівка вплинути на російсько-грузинські відносини. Всерйоз не може, вважають вони – бо відносини і так гірше нікуди.

фото: Кадр з відео

Перейшовши з грузинської на українську мову, р-н Габунія в ефірі опозиційного телеканалу Mtavari Arkhi пояснив: рік тому, коли він в перший раз вилаяв Володимира Путіна, він просто використав свою зброю – слово.

І тепер він це зброя знову використовує. Приводом для виступу, судячи з усього, стала не підтверджена офіційно інформація про те, що затриманий нещодавно у Грузії за порушення паспортного режиму росіянин насправді був посланий з Росії, щоб г-на Габунія вбити, і послав його ніби глава Чечні Рамзан Кадиров. Р-н Габунія не сумнівається, що ця версія – чиста правда.

Як ця історія позначиться на і без того дуже складних двосторонніх відносинах?

Володимир ЖАРИХІН, політолог, заступник директора Інституту країн СНД:

«Російсько-грузинські відносини і без того знаходяться зараз в замороженому стані. Так, певною мірою економічні відносини відновилися, Грузія продає нам «Боржомі», ну і до тих пір, поки коронавірус не припинив цю справу, розвивався туризм – росіяни їздили в Грузію, хоча прямі авіарейси скасовані. Але ніяких політичних відносин немає, дипломатичні перервані з ініціативи грузинської сторони, Грузія офіційно вийшла з СНД. А якщо хтось матюкається – це говорить тільки про рівень його виховання, не більше того. Занадто багато честі було б забороняти популярний в Росії напій з-за одного хама».

Леонід КАЛАШНИКОВ, голова думського Комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків з співвітчизниками, КПРФ:

«Всі, хто хоче себе подорожче продати, одразу кричать: мене хочуть вбити! І перший, кого в таких випадках звинувачують – Путін, а наступний – Кадиров. Цим звикли як жупелом розмахувати, але це вже не працює. У них У самих проблем вистачає, їх американських патронів…

Якщо ви хочете, щоб на кожну таку гидоту Росія реагувала, то тоді вони досягнуть своїх цілей: ми будемо обурюватися, а вони говорити – «бачите, як ми їм на хвіст наступили, бачите, як вони»… Ясно, що є речі, повз які ми не можемо проходити – пам’ятники коли валять, наприклад. А Габунія – кому він потрібен?»

Микола СИЛАЄВ, провідний науковий співробітник Центру проблем Кавказу і регіональної безпеки у складі Інституту міжнародних досліджень МДІМВ:

«Я думаю, цілком доречно зараз повторити те, що я говорив рік тому, коли був перший вихід на сцену Георгія Габунія, хоча слід врахувати, що публічний ефект від кожного наступного його виходу послаблюється. А я казав наступне. Ось уявіть себе на місці громадянина Грузії чи грузинського політика, і у вас є якісь претензії до Росії або навіть великі історичні образи, через які з російськими неможливо мати справу. А коли вам пропонують, скажімо, пояснити, в чому суть претензій, на авансцену виходить Георгій Габунія і вимовляє те, що він вимовляє. Після цього ваші розмови про глибокі травми і нечувану історичну несправедливість буде хто-небудь сприймати всерйоз? Габунія знецінив грузинські претензії на адресу Росії і грузинську критику російської зовнішньої політики так, як це не міг зробити ніхто. І це головний підсумок його виступів для Грузії.

Рік тому російські власті відреагували на це розумно. Це не той випадок, не той чоловік, і не змісту, на які взагалі доречно якось серйозно реагувати. А відносини двох країн зараз і так перебувають у замороженно-поганому стані. В якийсь момент всі політики Грузії, за рідкісним винятком начебто Ніно Бурджанадзе, стали експлуатувати антиросійську або антиросійську риторику на грані або за гранню істерики, і стільки наговорили слів один одному, що дуже незручно самим здавати назад. Кордоном, мені здається, була кампанія по виборам президента в 2018 році. Зараз політична атмосфера в Грузії така, що будь-який діалог з росіянами все моментально називає зрадою, і ці настрої не дозволяють нічого зробити в двосторонніх відносинах. Хоча маса заяв, які лунали з Росії в останні перед початком епідемії місяці свідчать про те, що Росія до нормалізації відносин готова, ніяких перешкод тут немає…»