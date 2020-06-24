В Україні набули чинності зміни у правилах реєстрації місця проживання

З вівторка, 23 червня набули чинності зміни у Правилах реєстрації місця проживання, які порушили процедуру прописки в іпотечному житлі.

Тепер, якщо місце проживання знаходиться в ипотке, реєстрація в ньому відбувається з письмового дозволу іпотекодержателя.

Про це інформує юридичний портал Юрліга.

Так, згідно з постановою Кабміну № 481 від 27 травня 2020 року, у разі знаходження житла в іпотеку, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

Щоб перевірити інформацію про приналежність заявнику житла або перебування його в іпотеці/довірчої власності працівник органу реєстрації повинен звіритися з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, Кабмін оновив форми заяв про реєстрацію місця проживання (додаток 6 до Правил), про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини (додаток 7 до Правил) та про реєстрацію місця перебування (додаток 8 до Правил). Додано рядок «Перебування житла в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань _______________ (так/ні)».