Спалах коронавіруса на м’ясокомбінаті призвела до повернення карантину у двох округах Німеччини

У Німеччині на м’ясокомбінаті в окрузі Ґютерсло виявлено спалах коронавіруса — інфекцію підхопили понад 1500 співробітників. Регіон став першим у ФРН, де жорсткий карантин був частково відновлений. Обмеження також введені і в сусідньому окрузі Варендорф.

Про це у вівторок, 23 червня, інформує .

Так, за словами прем’єр-міністра федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія Арміна Лашета, карантин у Ґютерсло введено всього на тиждень, до 30 червня. Однак він може бути продовжений до тих пір, поки епідеміологічна обстановка там не покращиться.

Згідно з рішенням місцевого уряду, в Ґютерсло накладено заборону на зустрічі трьох і більше осіб (якщо вони не проживають разом), роботу кінотеатрів, барів, виставок, музеїв і фітнес-центрів. Тим не менше в регіоні не будуть закриватися магазини і ресторани. Поїздки за межі округу дозволяються, але, за словами Лашета, «будуть контролюватися».

Аналогічні заходи карантину введені через кілька годин і в сусідньому окрузі Варендорф.

Варто зазначити, що населення Ґютерсло становить близько 370 тисяч чоловік. В суботу, 20 червня, м’ясокомбінат у місті Реда-Виденбрюк на півночі округу був закритий на 2 тижні з-за спалаху коронавіруса. Covid-19 там підтвердився у понад 1500 співробітників. 20 червня режим самоізоляції був введений в одному з районів міста Werl, де проживають багато інфіковані працівники комбінату.