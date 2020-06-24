У Єгипті скасували візовий збір і зняли карантинні обмеження перед стартом туристичного сезону

Прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбул заявив, що в країні в кінці тижня відкриються ресторани, кафе та культові споруди. Також влада, вже дозволили роботу трьох курортів, тимчасово відміняють візовий збір.

Про це передають Reuters і The Sun.

Ресторани і кафе Єгипту з суботи будуть працювати з пропускною здатністю 25% і закриватися в 22:00. А мечеті і церкви будуть відкриті для щоденних молитов, але не для богослужінь в кінці тижня. Кінотеатри, театри, також дозволять заповнити лише на чверть.

Пляжі та парки поки залишаться закритими, а громадський транспорт не ходитиме з опівночі до 4:00.

Збереження обмежень пов’язане з бажанням влади не допустити скупчення людей, так як число нових випадків зараження коронавірусом продовжує зростати. Крім того, Мадбул попередив, що рішення про ослаблення обмежень можуть бути скасовані, якщо люди не будуть слідувати правилам.

Також влада Єгипту вирішили до 31 жовтня не брати плату за візи. Тому туристи зможуть заощадити 25 доларів.

В останні тижні в Єгипті спостерігається зростання захворюваності. Причому міністр вищої освіти процитував дослідження 1 червня, згідно з яким фактичне число випадків може бути в п’ять разів вище, ніж офіційно зареєстроване.