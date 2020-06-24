Нафта скоротила приріст ціни після того, як пробила березневий максимум

У вівторок, 23 червня, ціна на нафту еталонних марок скоротила свій приріст в ході торгів. До цього котирування досягли максимального значення з березня цього року.

Про це свідчать дані порталу Investing станом на 18:51.

Котирування ф’ючерсів на серпень марки Brent на лондонській біржі ICE Futures у вівторок склали $43,48 за барель. Це на $0,30 (0,70%) вище ціни закриття попередньої сесії.

У свою чергу серпневі ф’ючерси WTI на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялися в ціні на $0,22 (0,54%) — до $40,95 за барель.

За інформацією аналітиків, оптимізм в інвесторів на ринку підігріло заяву президента США Дональда Трампа, який спростував чутки про розірвання торговельної угоди з Китаєм.

«Китайська торгова угода повністю збережена. Сподіваюся, вони і далі будуть жити у відповідності з умовами угоди!» — написав американський лідер у своєму Twitter.

Тим часом торговий радник Білого дому Пітер Наварро повідомив, що Трамп вирішив припинити торговельну угоду з Китаєм з-за того, що у розвідки стало більше підтверджень виникнення коронавіруса в Уханьський лабораторії.

Однак через деякий час Наварро заявив, що його слова були вирвані з контексту». «Вони (слова — Ред.) не мали ніякого відношення до угоди про першій фазі, яка зберігається, — сказав він. — Я говорив тільки про брак довіри у наших нинішніх відносинах з Комуністичною партією Китаю», — заявив радник.

При цьому незважаючи на зростання числа коронавирусных хворих у світі, фундаментальні показники ринку нафти, як і раніше будуть сприятливими для тих, хто робить ставку на підвищення, очікують експерти.

«Враховуючи сприятливі умови на фізичному ринку і відновлення нафтового попиту в світі, ми вважаємо, що нафтові ціни продовжать зростати», — сказав головний аналітик з сировинних ринків SEB AB Бьярн Шилдроп.

При цьому аналітики S&P Global Platts очікують, що в середу Міненерго США опублікує дані, які відобразять зниження запасів нафти в країні минулого тижня на 100 тис. барелів. За їх даними, запаси бензину знизилися на 1,9 млн барелів, дистилятів — збільшилися на 100 тис. барелів.