У Києві місцевий мешканець налагодив бізнес з легалізації іноземців та перебувають у розшуку

У столиці за клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 суд взяв під варту 27-річного киянина. Його підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом підробки документів.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба прокуратури міста Києва.

Використовуючи зв’язки в кримінальних колах, чоловік скуповував крадені посвідчення особи і переробляв їх для нових власників, змінюючи персональні дані та фотографії. За даними слідства, замовниками таких послуг були іноземці, строк перебування яких в Україні закінчився, а також знаходяться в розшуку особи.

Підроблений документ коштував від 600 до 4000 доларів США.

Затримання зловмисника відбулося 17 червня в Шевченківському районі столиці при продажу біометричного закордонного паспорта черговому клієнтові.

Під час обшуків за місцем проживання та в салоні автомобіля підозрюваного були виявлені і вилучені підроблені паспорти, водійські посвідчення та інші документи з ознаками підробки, а також засоби для їх виготовлення.

Також слідство встановило, що чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу, незаконне поводження зі зброєю та підробку документів. До того ж він зараз перебуває на випробувальному терміні за незаконне заволодіння автотранспортом.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.