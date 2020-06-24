Авто оказалось под грузовиком: в ДТП под Днепром погибла двухлетняя девочка

На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, среди которых — двухлетняя девочка.

Об этом BAGNET узнал из сообщения пресс-службы полиции области.

С тяжелыми травмами госпитализировали еще четырех пострадавших — среди них годовалый и семилетний ребенок.

На автодороге Днепр-Запорожье (30 км от Днепра) автомобиль Nissan на большой скорости врезался в прицеп автомобиля DAF, наполовину оказавшись под грузовиком.

По данному факту полиция внесла сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УК. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

: bagnet.org