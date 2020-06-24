Навіщо Путіну пріоритет російських законів над міжнародними?

В цьому питанні, як і у всьому «цирку» з Конституцією, більше брехні, ніж правди. Можете прочитати міркування прокремлівських політиків про те, як це важливо.

Але давайте розберемося.

Як ми добре знаємо, незалежного суду в Росії немає, безліч рішень виносяться на користь влади, а не у відповідності з законом. Прикладом можуть бути численні суди над Навальним, після яких Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виносив постанову, що ці справи «політично мотивовані».

Так, ЄСПЛ визнав незаконним приміщення Навального в 2014 році під домашній арешт і визнав дії влади спрямованими на «придушення політичного плюралізму».

Він же зобов’язав російську владу виплатити опозиціонера Навального €20 тис. в якості компенсації моральної шкоди, заподіяної незаконним приміщенням під домашній арешт. Відповідне рішення оприлюднене на сайті ЄСПЛ.

Другий приклад: ми щодня бачимо по ТБ рекламу про “велич російської мови”, “пам’яті предків”, але про “обнулення” – жодного разу. Це обман виборців: ті, хто дивиться тільки ТБ, будуть голосувати “за велич”, а вранці дізнаються, що голосували за вічність Путіна. Або візьмемо підтасовування на виборах. А скаржитися на обман кому? Ви думаєте, наш суд стане на бік закону і засудить влада?

Природно, що наша держава хоче творити своє беззаконня «тишком-нишком, щоб ніхто не заважав, щоб міжнародна громадськість про це не дізналася. Але ЄСПЛ для нашої влади як кістка в горлі. Путін хоче вершити долі людей особисто. Саджати тих, хто проти нього, дозволяти красти тим, хто “за”. Розганяти мирні демонстрації. Саджати у в’язницю за стаканчик, кинутий у поліцейського і т. п. Прийдуть за вами вночі, відвезуть на «чорному воронку, і поминай, як звали… І ніхто не дізнається, за що і куди. А по центральному ТБ будуть розпинатися про те, який у нас справедливий суд.

І щось схоже вже почалося: «Стало відомо про черговий «державній зраді». 78-річного президента петербурзької Арктичної академії Валерія Митько ФСБ звинувачує в передачі «секретних даних спецслужб Китаю». Останнім часом фігурантами подібних справ вже стали вчені з московського ЦНИИмаша 79-річний Володимир Лапыгин, 76-річний Віктор Кудрявцев і 77-річний Сергій Мещеряков, а також 72-літній конструктор севастопольського ЦКБ «Чорноморець» Віктор Прозоров. Дивний список літніх вчених… Знову пошук ворогів народу?»

Поправки до Конституції страшні не тільки “обнуленням”. Існуюча сьогодні політична система, заснована на брехні, з авантюристських курсом зовнішньої політики, з полукриминальными кадрами на всіх рівнях, з мілітаристською і поліцейської ідеологією і відповідними репресивними механізмами тепер буде закріплена в Основному законі Росії.

Ви хочете повернення в епоху репресій?

Ви таку Росію хочете залишити вашим дітям?