У Дніпрі сталася пожежа в багатоквартирному будинку

У вівторок, 23 червня, на вулиці Олешківської Самарського району міста Дніпро сталася пожежа в двоповерховому житловому будинку. Загорівся другий поверх і дах будинку.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місце пожежі направили 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожарноспасательной техніки.

«По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогнем охоплений другий поверх і дах будинку. Полум’я миттєво охопило дерев’яне перекриття та приміщення другого поверху. Вогнем знищено дах будинку на площі 150 м. кв., Пошкоджено дерев’яне перекриття на площі 50 м. кв. Загальна площа пожежі склала 200 кв. метрів», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті пожежі загиблих та постраждалих немає. Пожежу локалізували о 17:18 і ліквідували у 17:47.