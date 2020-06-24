Рятувальники попередили, що сьогодні на заході може затопити 8 сіл

24 червня через підйом води у річці Прут очікується затоплення 8 сів у Новоселицькому районі Чернівецької області. Також постраждають сільськогосподарські угіддя в інших районах.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, у разі сильних дощів у річці Прут очікується значний підйом води, з-за чого можливе затоплення прилеглих територій. Зокрема, мова йде про затоплення сіл Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району.

Крім того, очікується затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів.

У Чернівцях можливе затоплення ринків «Калинівський» та «Добробут».

За даними ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській та Закарпатській областях.