В Україні за місяць на 3% зросла промисловість, — Шмигаль

Явились в місті У промисловість в Україні зростала майже на 3% у порівнянні з квітнем 2019 року. Водночас річне падіння сповільнилося до 11,7%.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, зростання промисловості «дає обережну надію», що після багатьох місяців падіння промисловість починає відновлюватися.
Він уточнивши, що у порівнянні з квітнем, явились в місті у зростала добувна й переробна промисловість, а також енергетика.
«Згідно з нашою Програмою діяльності, ми плануємо та вже здійснюємо значно кількість кроків для подальшого зростання української промисловості», — додав Шмигаль.
Серед таких кроків прем’єр назвавши:
- покращення загальних очікувань в українського бізнесу;
- запуск повноцінної роботи Експортно-кредитного агентства, яке кредитуватиме та просуватиме український експорт;
- впровадження стимулів до реінвестування коштом податку на прибуток;
- перенесення виробництва іноземних компаній в Україну або використання ними вже наявних вітчизняних промислових майданчиків;
- сприяння розвитку індустріальних парків як інвестиційних майданчиків, а також формування кластерної економіки.