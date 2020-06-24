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В Україні за місяць на 3% зросла промисловість, — Шмигаль

24.06.2020

Явились в місті У промисловість в Україні зростала майже на 3% у порівнянні з квітнем 2019 року. Водночас річне падіння сповільнилося до 11,7%.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, зростання промисловості «дає обережну надію», що після багатьох місяців падіння промисловість починає відновлюватися.

Він уточнивши, що у порівнянні з квітнем, явились в місті у зростала добувна й переробна промисловість, а також енергетика.

«Згідно з нашою Програмою діяльності, ми плануємо та вже здійснюємо значно кількість кроків для подальшого зростання української промисловості», — додав Шмигаль.

Серед таких кроків прем’єр назвавши:

  • покращення загальних очікувань в українського бізнесу;
  • запуск повноцінної роботи Експортно-кредитного агентства, яке кредитуватиме та просуватиме український експорт;
  • впровадження стимулів до реінвестування коштом податку на прибуток;
  • перенесення виробництва іноземних компаній в Україну або використання ними вже наявних вітчизняних промислових майданчиків;
  • сприяння розвитку індустріальних парків як інвестиційних майданчиків, а також формування кластерної економіки.
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