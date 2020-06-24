Відхилення програми уряду: Кабмін може спокійно працювати далі, — Разумков

Разумков назвав алогічним затвердження дострокової програми уряду в період карантину

Кабінет міністрів може спокійно працювати і далі, незважаючи на те, що нардепи не затвердили програму уряду. Про це в ефірі «112 Україна» заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він додав, що в історії України таке вже відбувалося. Однак Разумков вважає алогічним затвердження довгострокової програми уряду в період карантину.

«Затверджувати програму для того, щоб просто її затверджувати, — я думаю, що це було, ну, теж в деякій мірі зрозуміла позиція народних депутатів. Саме тому вона не була підтримана, оскільки більше ніж один раз направити програму на доопрацювання неможливо — і вона була відхилена. Але це не означає, що уряд повинен йти у відставку, продовжує працювати, в історії України були такі приклади», — сказав Дмитро Разумков.

Голова Верховної Ради переконаний, економічну і соціальну політику необхідно змінювати, адже держава лише почало виходити з карантину.