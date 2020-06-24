Представлен первый в мире мобильный беспилотный дорожный знак

Австралиец Норман Бойл разработал передвижной дорожный знак. Оригинальное изобретение уже зарегистрировали в патентном бюро в США.

Мобильный знак являет собой большой дисплей, установленный на беспилотное транспортное средство. Приводит его в движение небольшой электромотор.

Необычный знак может передвигаться полностью автономного, используя информацию с GPS-навигации, камер и сенсоров. Есть и возможность дистанционного управления беспилотником. Предусмотрена даже функция пожаротушения.

По задумке создателя, во время дорожных работ или перекрытия движения можно использовать сразу по несколько таких передвижных знаков по периметру рабочей зоны, чтобы лучше информировать водителей.

: firstgear.ua