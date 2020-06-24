Международные эксперты выступают за раннее лечение коронавируса для спасения жизней

Эксперты по инфекционным болезням из Fred Hutchinson Cancer Research Center и UW Medicine выступают за более ранние терапевтические вмешательства по сокращению госпитализаций и смертности от коронавируса COVID-19.

В статье, опубликованной в «Открытом форуме по инфекционным заболеваниям» (Open Forum Infectious Diseases), ученые изложили стратегию, необходимую для диагностики и лечения коронавируса, прежде чем он станет неконтролируемым.

Это включает в себя:

Необходимость широко доступного домашнего тестирования с назальным мазком

Быстрые исследования с использованием физических показателей и симптомов для измерения риска прогрессирования заболевания

Способность безопасно доставлять терапию в дома инфицированных коронавирусом пациентов

Действия должны непропорционально затронутые меньшинства и недостаточно обслуживаемые социальные слои

«Без вакцины лучший способ вывести людей из больницы и, возможно, предотвратить смерть от COVID-19, — это диагностировать и лечить на ранней стадии», — сказал ведущий автор доктор Джошуа Шиффер, врач и исследователь в отделе вакцин и инфекционных заболеваний Фреда Хатча. — «Мы видели аналогичные стратегии для других инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, Эбола и грипп, значительно снижающих показатели передачи и смертности, и считаем, что он будет иметь те же преимущества для коронавируса COVID-19».

Авторы отмечают, что большинство связанных с COVID-19 клинических испытаний оценивают терапии у пациентов, которые уже госпитализированы. Принимая во внимание, что среднее время между развитием симптомов и потребностью в госпитализации составляет неделю, они полагают, что «упускается хорошая возможность для раннего вмешательства».

: Новости Ю