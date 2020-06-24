Европейский ордер угрожает Мухтару Аблязову

Украина сумела продемонстрировать некоторые успехи интеграции в Европейское пространство и готова к дальнейшему продвижению. Процесс идет далеко не идеально. Ввиду известных прорех в законодательстве украинские уголовные элементы могут свободно путешествовать по Европе и избегать наказания у себя в стране. Украина стремится присоединится к система европейских ордеров на арест (European Arrest Warrant, EAW). Это станет логичным дополнением безвизового режима. Эту тему В.А. Зеленский будет обсуждать со своим коллегой и другом, президентом Франции Э. Макроном.

В случае внедрения системы общеевропейских ордеров на арест Евросоюз получит возможность быстрой экстрадиции своих преступников из Украины. Важнее то, что Украина получит возможность возвращать собственных беглецов. Ходят слухи, что страна подготовила целый список граждан, разыскиваемых за совершение уголовных преступлений и этот список уже передан в соответствующие структуры Евросоюза. Некоторые преступники как раз скрываются во Франции. Мухтар Аблязов ограбил Украину на значительную сумму – и наслаждается статусом политического беженца во Франции, пишет британский портал Leeds TV.

Случай Мухтара Аблязова во многом уникален. Он разыскивается за финансовые махинации и банковские преступления в таких разных странах, как Украина и Россия, Кыргызстан и Беларусь, Великобритания и Казахстан. Будучи владельце банка БТА Мухтар Аблязов избежал ареста у себя на родине, в Казахстане и сбежал в Британию. Здесь он воспользовался правом убежища по несколько надуманным причинам, представляя “оппозицию режиму Нурсултана Назарбаева”. Тут однако он потерял уважение общества и лишился политического убежища, пытаясь скрыть наличие собственности, в частности двух шикарных объектов недвижимости. Уже находясь в розыске в Британии он сбежал во Францию. Свой побег и нежелание предстать перед судом он мотивировал страхом за свою жизнь: якобы Назарбаев нанял киллеров, чтобы убить оппозиционного политика, каким себя представляет Мухтар Аблязов.



Мухтар Абляхов бежал не один – Ботагоз Джардемали, управляющая его банком и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов с семьей бедали вместе с ним. Но главное, что вывез Мухтар Абляхов – это деньги, много денег, за которые можно нанимать и создавать лоббистские организации и покупать влияние в обществе.

Изначально Франция была настроена на выдачу Аблязова Мухтара Кабуловича. Это почти случилось, однако дорогостоящие адвокаты и первоклассные специалисты по PR сделали свое дело. Он был освобожден из тюрьмы в Лионе и получил право на убежище. Все эти годы Казахстан и БТА-банк пытались вернуть обратно украденные деньги, а это около шести миллиардов. Некоторые попытки стали успешными, некоторые нет.

Попытки Мухтара Аблязова выдавать себя за важную политическую фигуру не слишком успешны. Казахстанцы на это не покупаются. Его новая партия не была зарегистрирована в Казахстане и сам статус политика в настоящий момент очень сомнителен. Для того, чтобы поддердать его Мухтар Аблязов применяет дешевые трюки, к примеру у него в комнате висит портрет Нурсултана Назарбаева с надписью “диктатор”. Точно такой портрет есть у Храпуновых. Или они меняются по случаю съемок?

Будущее Мухтара Аблязова зависит от подобного рода фиглярства и армии юристов, спонсируемых неправительственных организаций и саморекламы. Казахстан не сможет заполучить его, так как все-таки он еще остается для страны оппозиционным политиком. А вот в Украине он политиком никогда не был.

Если Украина присоединится к системе общеевропейских ордеров на арест арестовать Аблязова все равно будет невозможно. Нужно будет дожидаться пока истечет срок политического убежища. И очень вероятно, что Мухтар Аблязов запросит его в другой европейской стране. Журналисты называли Бельгию наиболее вероятным кандидатом на эту роль.