Контроль сахара в крови может остановить развитие рака

Международная группа биологов доказала, что диета с низким содержанием сахара может контролировать некоторые виды рака. Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что ограничение уровня глюкозы в крови не позволяет опухолям прогрессировать.

Команда во главе с учеными из Университета Техаса в Далласе держала подопытных животных на кетогенной диете, содержащей очень мало сахара, а также давала им лекарство от диабета, предотвращающее реабсорбцию глюкозы в крови почками. В результате было обнаружено, что дальнейший рост опухолей плоскоклеточной карциномы у мышей с раком легких остановился, пишет xinhuanet.com.

«Ключевое открытие нашего нового исследования – это то, что кетогенная диета сама по себе действительно оказывает ингибирующее воздействие на рост опухоли при плоскоклеточном раке легких», – говорит Юнг-Ван Ким, соавтор исследования и доцент биологических наук в Университете Техаса в Далласе.

Исследователи также зафиксировали устойчивую взаимосвязь между более высокой концентрацией глюкозы в крови и худшей выживаемостью среди пациентов с плоскоклеточным раком.

Многие типы раковых клеток зависят от сахара в качестве источника энергии, однако команда Кима выявила, что плоскоклеточный рак является намного более зависимым, чем другие онкологические заболевания.

: rz.com.ua