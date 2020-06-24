У ніч на середу, 24 червня, рівень води у річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, також опублікували на сайті Укргідрометцентру.

«Нагадую, що критичною є відмітка вище 5 метрів», – зазначив Осачук.

Повені виявилося під загрозою газопостачання у Чернівецькій області, повідомив в Facebook керівник «Регіональної газової компанії» Олег Никоноров. Тиск в газопроводі підтримують з резервного напрямку.

Станом на вечір 23 червня від газопостачання відключили села Користувата, Бурда, Ревне, Стрілецький Кут та Нові Драчинці Кіцманського району.

А в селі Бобівці Сторожинецького району вода знесла міст і підмила газопровід.

Станом на першу годину ночі вода в річці піднялася до 501 сантиметри. О п’ятій ранку рівень води у Пруті становив 545 сантиметрів. Жителям регіону загрожує евакуація.

Рівень води у річці Прут (Укргідрометцентр)

Рано вранці 24 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вилетіли на Прикарпатті, повідомили в Telegram-каналі прем’єра.

«Жахливі повені на Прикарпатті, Буковині і Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди», – зазначив Шмигаль

Станом на восьму ранку рівень води у річці Прут збільшився ще на п’ять сантиметрів – до 550.

Повінь на заході України рівень води у річці Прут перейшов критичну позначку