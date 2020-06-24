Медики назвали причину, яка може в 12 разів підвищити ризик смерті від COVID-19

Пацієнти з коронавірусною інфекцією та супутніми хронічними захворюваннями частіше страждають від серйозних ускладнень для здоров’я, пов’язаних із зараженням.

Крім цього, такі люди вшестеро частіше потребують госпіталізації і в 12 разів частіше помирають після COVID-19. Про це йдеться у звіті Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) США, передає Daily Mail.

Серед найпоширеніших хвороб медики називають діабет, захворювання легень і серцево-судинні.

Зазначається, що для звіту CDC вивчив дані щодо 1,7 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Приблизно у 287 320 пацієнтів, а це майже 22% від загальної кількості, раніше були виявлені хронічні захворювання.

Так, до 32% хворих мали серцево-судинні захворювання, 30% хворіли на діабет і майже кожен п’ятий мав захворювання легень.

Тоді як серед менш поширених хронічних недуг у разі коронавірусу медики зауважили захворювання печінки, імунодефіцитні, а також неврологічні порушення. Водночас у чоловіків такі проблеми зі здоров’ям спостерігалися частіше, ніж у жінок.

За словами дослідників, кількість госпіталізацій серед таких заражених COVID-19 була вшестеро вищою: 45,4% було госпіталізовано проти 7,6%, у кого не було захворювань.

Смертність же перевищувала у 12 разів: помирало 19,5% заражених пацієнтів із хронічними хворобами й до 1,6% тих, у кого їх не було.

З огляду на це в CDC говорять, що лікарі та інші медичні працівники повинні приділяти пильну увагу пацієнтам з супутніми захворюваннями, щоб вони не призвели до ще більших наслідків для їхнього здоров’я.

“Спостереження на всіх рівнях уряду та його постійна модернізація мають вирішальне значення для моніторингу тенденцій COVID-19 і виявлення груп ризику для зараження, а також серйозних наслідків від нього”, – резюмують автори дослідження.