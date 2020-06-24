Євросоюз після відкриття кордонів не пустить до себе росіян

Євросоюз після відкриття кордонів збереже заборону на в’їзд для жителів Росії. Такі ж обмеження збережуться і для жителів низки інших країн, пише ТАСС з посиланням на газету The New York Times. Причина — зберігається неблагополучна ситуація з коронавірусом.

За даними видання, в Брюсселі зараз готують проект документа напередодні часткового відкриття з 1 липня зовнішніх кордонів ЄС. У списку країн, жителі яких зможуть в’їхати до ЄС, перебувають у тому числі Китай, Уганда, Куба і В’єтнам. А ось жителям Росії, США і Бразилії кордону ЄС поки не відкриють.

Проект ще не затверджений, фінальне рішення буде прийнято на цьому тижні. Списки країн будуть переглядатися кожні два тижні.