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Євросоюз після відкриття кордонів не пустить до себе росіян

24.06.2020

Евросоюз после открытия границ не пустит к себе россиян

Євросоюз після відкриття кордонів збереже заборону на в’їзд для жителів Росії. Такі ж обмеження збережуться і для жителів низки інших країн, пише ТАСС з посиланням на газету The New York Times. Причина — зберігається неблагополучна ситуація з коронавірусом.

За даними видання, в Брюсселі зараз готують проект документа напередодні часткового відкриття з 1 липня зовнішніх кордонів ЄС. У списку країн, жителі яких зможуть в’їхати до ЄС, перебувають у тому числі Китай, Уганда, Куба і В’єтнам. А ось жителям Росії, США і Бразилії кордону ЄС поки не відкриють.

Проект ще не затверджений, фінальне рішення буде прийнято на цьому тижні. Списки країн будуть переглядатися кожні два тижні.

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