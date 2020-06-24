Діти стануть тупими дикунами: що кажуть батьки про онлайн-навчання

Стабільне початок нового навчального року 2020-2021 виявилося під загрозою. Днями в. о. міністра освіти Любомира Мандзій заявила, що в уряді немає узгодженого рішення щодо того, чи повернуться з 1 вересня діти до школи, або учням знову доведеться відчути всі «принади» дистанційного навчання по-українськи.

За словами Мандзій, все буде залежати від розвитку епідеміологічної ситуації в найближчі кілька місяців. Між тим, формат віддаленого навчання, який практикувався в загальноосвітніх навчальних закладах у період жорсткого карантину, влаштовував далеко не всіх дітей та їх батьків: стабільний доступ до інтернету є далеко не в кожній родині, комунікація «учень-учитель» в онлайні виявилася порушена, та й самі педагоги виявилися не готові давати знання в нових реаліях. «Апостроф» поспілкувався з батьками, чиї діти в період карантину вже проходили дистанційне навчання і впізнав їх думку про перспективи повернення освіти у онлайн.

Два варіанти

Розмови про повернення дистанційної освіти в новому навчальному році, активно ходять не тільки у високих кабінетах чиновників, але і на рівні шкіл. І хоч формально жодних вказівок поки немає, реально освітяни готуються.

«У нас в школі ходять різні чутки, — говорить «Апострофу» батько п’ятикласника з Броварів Олександр Гук. – За однією інформацією, вчителям дали команду з 1 вересня готуватися до віддаленого навчання. За іншою інформацією, класи будуть ділити на дві зміни, щоб замість 36 учнів у класі 18 учнів займалися в першу зміну, а ще 18 в другу. Але я насилу уявляю собі реалізацію другого варіанту – де брати стільки вчителів? Та й в принципі, що перший, що другий варіант зводиться до того, що батьки не зможуть повноцінно присутній на роботі. Тому хотілося б, щоб влада продумали, що робити батькам, які не можуть залишатися з дітьми вдома. Щоб влада задумалася про це серйозно, а не формально».

Разом з тим, повернення до тотальної дистанционке оцінюється батьками як негативний сценарій.

«Ну, чесно кажучи, те, що у нас було навесні, це не було ніяким онлайн-навчанням, — розповідає «Апострофу» батько семикласника із Запоріжжя Ігор Бакаєв. – Дітям просто надсилали простирадла завдань, їх виконання контролювалося абияк, пояснити нову тему через Zoom (сервіс відеоконференцій, – «Апостроф»), не всі вчителі були в змозі. Це був повний бардак, і, коли він нарешті закінчився, ми з дружиною і сином зітхнули з полегшенням. Але тепер, по всій видимості, цей бардак повернеться».

«Це знущання і над дітьми, і над батьками. Якість такої форми освіти на нулі, хоча б тому, що батьки не вчителі, а саме батькам довелося вчити дітей 3 місяці, як вміли, як могли. Але цього явно недостатньо для якісного засвоєння шкільної програми. Участь школи було тільки в тому, щоб виставити завдання на сайті школи і перевірити відіслані виконані завдання», — скаржиться «Апострофу» харків’янка Олена Халіна.

«Що таке дистанційне навчання? Діти стануть тупими дикунами, якщо в молодшій школі батьки ще можуть хоч якось пояснити дитині предмет, то за старшу доньку я мовчу. А якщо в сім’ї троє і більше дітей, це ж можна звихнутися з уроками. Я вважаю, що вчитель для того і є, щоб навчити, і щоб у дитини був живий контакт з ним. А онлайн уроки діти особливо дивитися не хочуть вникати в них теж не поспішають. Ну були ж і раніше страшні хвороби, війна, голод, але в школу діти ходили і отримували знання… А корона у нас вже ніде не дінеться — це назавжди. І що, все закриваємо і спокійно деградуємо», — обурюється киянка Оксана Сергієнко.

«Відновлення дистанційного навчання, звичайно, не самий хороший варіант як для батьків, які виявляються прив’язаними до дітей і не можуть ходити на роботу, так і для самих дітей, які позбавлені живого спілкування з однолітками і вчителями», — додає Олександр Гук.

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А також живе спілкування з однолітками — не менш важливий аспект освіти, чим саме отримання знань.

«Якщо дитина звикне постійно сидіти за комп’ютером, то втратить смак до життя, — каже «Апострофу» Олена Савінова – мама столичного випускника, якою має всі шанси навчатися дистанційно у вузі. – Коли дитина ходить в школу, то знає, що потрібно зібратися, чисто одягтися, поїсти… А за комп’ютером він просто розслабляється. Таким чином, дитина не зможе соціалізуватися. Після 14-ти років основний вид діяльності дитини – спілкування. У школі ж діти відпрацьовують майбутні моделі поведінки, спілкуючись зі своїми однолітками. Вони вчаться любити, ревнувати, говорити «ні», наводити аргументи. І якщо пропустити цей етап дорослішання, то потім буде вже пізно. Дитина буде травмований».

Тим не менш, якщо в кінці літа статистика інфікування коронавірусом різко поповзе вгору, живе спілкування доведеться відкласти, адже здоров’я дітей важливіше.

«Краще займатися з дитиною вдома, ніж потім займатися з дитиною інтенсивною терапією. Якщо епідеміологічна ситуація буде вимагати відновлення карантину, то діватися нікуди. Хоч це і не радує. Вести дитину в переповнений клас, а класи у нас майже всі переповнені – не кращий варіант, якщо щодня виявляють по тисячі нових інфікованих коронавірусом», — нарікає Олександр Гук.

Здоров’я важливіше?

Але дійсно освітній карантин здатний зберегти здоров’я дітей? Як розповіла «Апострофу» мешканка Києва Маріанна, в результаті дистанційного навчання, здоров’я її двох дочок навпаки погіршилося.

«Чула, що дистанційна освіта хочуть вводити на постійній основі. Я і двоє моїх доньок сприйняли ці новини з жахом, — скаржиться Маріанна. – Справа в тому, що для моїх дочок дистанційна освіта обернулося постійним стресом і проблемами зі здоров’ям. Наприклад, старша донька закінчила п’ятий клас. У дитини збився режим дня. Якщо раніше вона вставала в 7-7:30, а лягала спати о 21:00 і все встигала, то протягом так званого дистанційного навчання вона почала дуже втомлюватися, стала лягати пізно, спати до 10 ранку. У неї значно погіршився зір. У старшої дочки короткозорість, і лікар-офтальмолог категорично заборонив їй різні гаджети: максимум 30 хвилин в день їй можна. А дистанційна освіта прив’язане до гаджетам. Дитина стала менше рухатися, не хотів виходити на вулицю. На каналах були організовані телеуроки. Але в перервах між телеуроками з’являлася реклама і новини. Дитина знала все: і Зеленського, і політику, і коронавірус. Навіщо це дитині? Навіщо його ще більше вводити в стрес?».

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Постраждало від дистанційки і якість навчального процесу у молодшої дочки Мар’яни.

«Моя молодша дочка гиперактивна: їй важко змусити себе сісти і зробити уроки. Всі батьки знають, що навчальна інформація, яка подається батьками, гірше сприймається, ніж коли інформацію подає стороння людина – вчитель. Коли я намагалася вчити молодшу дочку, то вона мене не сприймала. В результаті за 200 гривень в годину мені довелося наймати репетитора, який має досвід викладання в молодших класах. Тому діти були дуже засмучені дистанційним навчанням. І якщо хтось говорить, що дистанційне навчання — це питання здоров’я дітей, то здоров’я моїх дітей тільки погіршився і досі не може прийти в норму», — резюмувала киянка.

Дійсно, за словами Олени Савинової, для дітей молодшого шкільного віку та їх батьків віддалене навчання перетворюється у важке випробування.

«Такі діти не можуть перебувати біля екрану монітора довше 10-15 хвилин, щоб постійно утримувати увагу, — зазначає Савінова. – Але чиновники нашим батькам постійно прищеплюють почуття провини. Мовляв, це ж ваші діти, ви ж їх народжували, так тепер давайте займайтеся ними. Але займатися і вчити це різні речі. Функція батьків – любити дитини і підтримувати її, незважаючи ні на що. Але ця задача погано поєднується з встановленням особистісних рамок. А ось педагог як раз повинен вибудовувати рамки, показувати, що соціально прийнятно, а що ні. Державі дуже зручно перекласти функції всього на батьків під приводом коронавіруса. А адже батькам потрібно ще працювати, щоб годувати дітей».

Між тим, зовсім відмовлятися від бонусів удаленки було б неправильно. Поєднувати онлайн з класно-урочної системою вигідно для самих же дітей.

«Онлайн-освіта може бути лише допоміжним. Наприклад, якщо дитина особливо цікавиться якимось предметом, він може прослухати ще додаткові лекції видають фахівців, завантажити більш розширений підручник. Тому поєднувати можна, але лише одне онлайн-освіта — це неправильно. Соціальні та когнітивні наслідки онлайн-освіти ще не вивчені, адже ніколи в світі такого не було», — резюмувала Олена Савінова.

Артур Гір