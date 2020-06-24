Стало відомо, що курить Зеленський

Напередодні під час скандалу з керівництвом фракції «Слуги Народу» з’ясувалася пікантна деталь про Володимира Зеленском.

Олександр Корнієнко, спеціально чи ні, проговорився про те, що Президент України курить електронні сигарети айкос. При чому, багато курить.

«Він [Зеленський] підстрибне, викурить всі айкосы.», — говорив вчора на відео Корнієнко.

Зазначимо, що айкос (IQOS) — це електронна система нагрівання тютюну, розроблена компанією «Філіп Морріс». Сама цигарка має специфічний запах.

Нагадаємо, що курити Володимир Зеленський почав у 16 років. Цікаво, що до цього часу майбутній шоумен і президент активно займався спортом і 8 років в цілому вів активний спосіб життя. Але на початку 90-х Володимир вкрав у батька «Приму» — і понеслося. Разом з товаришем робив міцні цигарки, а в інституті став серйозною курцем.

Але в кінці того ж 2013-го Зеленський поставив собі за мету — увійти в новий рік абсолютно некурящим людиною. До цього рішення його здорово мотивувала сім’я — Зеленський пообіцяв дружині та дітям, що відмовиться від сигарет.

Але до кінця кинути, мабуть, так і не зміг. Траплялися ситуації, хоч і вкрай рідко, коли під час зйомок і концертів було занадто висока напруга, і він не міг впоратися з емоціями.

Але вже в 2016 році Володимир Зеленський, за його словами, остаточно відмовився від сигарет і активно зайнявся тайським боксом, пілатесом, бігом і плаванням. Він навіть створив спортивний блог «Зе кубики» і показав, як качає біцепси з білявим тренером.

Однак, Зеленський або зовсім не відмовлявся від сигарет, або почав курити знову.

«СВІТ»