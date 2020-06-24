Київська фірма видала мерії Одеси недійсні паливні талони на 1,7 млн гривень

Пов’язане з сином українського мільйонера Володимира Пащенка — Віталієм київське ТОВ «Техойл ЛТД» порушило договір з КП «Міські дороги» Одеської міськради, присвоїло 1,7 млн гривень, а тепер там відмовляються платити, змінюють назви і власників.

Про це стало відомо з матеріалів аудиту комунального підприємства за період з 1 січня 2017-го по кінець 2019 року, пише 368.media.

Все почалося з того, що 10 жовтня 2018 року в КП «Міські дороги», яке очолював на той момент Олексій Шатілов, за результатами тендеру уклало угоду з київським ТОВ «Техойл ЛТД» (на даний момент ТОВ «Роял Постач» — Ред.).

Варто відзначити, що, за даними аналітичної системи YouControl, офіційні власники і керівники фірми змінюються зі стабільною регулярністю — ще на момент укладання договору з КП «Міські дороги» підприємство очолював і був його власником Віталій Пащенко, син українського мільйонера Володимира Пащенка. В якості засновника ТОВ «Техойл ЛТД» на той момент виступало ТОВ «Техойл ТМ», досі оформлене на Віталія Пащенко.

Згідно з договором з КП «Міські дороги», ТОВ «Техойл ЛТД» зобов’язалося постачати паливо по талонах — там заявили, що уклали перехресні договори про співпрацю з ТОВ «Торговий дім «Сан Ойл» (мережа заправок Sun Oil — Ред.) і ТОВ «Мото-Євро» (мережа заправок Motto Oil — Ред.). Комунальники заплатили фірмі Пащенко 3,8 млн гривень, отримавши за це талони на 80,3 тис. літрів ДТ і 55,1 тис. літрів бензину «А-92».

Якийсь час комунальники успішно користувалися талонами і встигли отримати за ним палива на 2,1 млн гривень, але як тільки останній транш з обумовленої суми надійшов ТОВ «Техойл ЛТД», на заправках Sun Oil і Motto Oil комунальників заправляти раптово відмовилися.

Спочатку в КП «Міські дороги» без якого-небудь результату направили запит до ТОВ «Техойл ЛТД», а коли відповіді звідти не надійшло — ТОВ «Торговий дім «Сан Ойл» і ТОВ «Мото-Євро». Відповіли лише в ТОВ «Торговий дім «Сан Ойл» і пояснили, що перестали заправляти транспорт комунальників з-за того, що у ТОВ «Техойл ЛТД» перестали платити за паливо. З ТОВ «Мото-Євро» відповідь так і не прийшов, але в КП «Міські дороги» передбачають аналогічну ситуацію.

Які збитки приватних фірм від співпраці з ТОВ «Техойл ЛТД» — не відомо, а ось бюджету КП «Міські дороги» фірма Пащенко завдала збитків більш ніж на 1,7 млн гривень.

До речі, майже відразу після укладення договору з КП «Міські дороги» фірму оперативно переоформили на жителя Києва Олега Мусієнка. З початку 2019 року фірма перестала отримувати тендери, але до того часу встигла отримати з бюджету 153 млн гривень!

Після відповіді з ТОВ «Торговий дім «Сан Ойл» в КП «Міські дороги» через суд розірвали договір з ТОВ «Техойл ЛТД» і навіть змогли відсудити 1,8 млн гривень. Однак у Пащенко відмовляються платити, а коли в червні 2019-го суд прийняв рішення про примусове стягнення боргу, фірму в черговий раз переоформили, тепер з Мусієнко на мешканку села Рубань Вінницької області Майю Ціп, заодно змінивши назву на ТОВ «Роял Постач» і навіть адресу в Києві.