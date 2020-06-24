Українцям доведеться заплатити податки на машини: «слуги народу» показали нові правила

В Україні власники дорогих автомобілів щорічно повинні сплачувати податок у розмірі 25 тис. грн. Зараз така норма стосується тільки елітних авто, проте 45 нардепа від «Слуги народу» зареєстрували законопроект №3704, який суттєво розширить кількість платників транспортного податку.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Зараз податок стосується тих, чиї автомобілі не старше п’яти років і їх оціночна вартість становить від 375 мінімалок (від 1,7 млн грн у 2020 році). Згідно із законопроектом №3704, з’являться нові критерії для сплати податку:

вік машини до 8 років;

вартість до 200 мінімалок (в 2020 році це 944 тис. грн).

Тобто левова частка тих українців, яка ніколи не платила податок на авто, змушена буде віддати до бюджету 25 тис. грн.

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде зростати. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так званий податкову заставу).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Більш того, податківці мають право забрати автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власнику автомобіля. Щоправда, така ситуація – велика рідкість. Часто боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.