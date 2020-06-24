СКР розслідує торгівлю немовлятами в Москві

За даними джерел «Ъ», дітей народили росіянки як сурогатних матерів. Їх планували усиновити громадяни Китаю, проте із-за обмежень, введених за поширення коронавіруса, діти «зависли» в Росії. СКР порушив справу про торгівлю людьми. Опитані «Ъ» юристи зазначають, що в РФ сурогатне материнство регулюється нормативними актами Моз та договори, що укладаються спеціалізуються на цій послузі фірмами, по суті, є незаконними.

Слідчі органи ГСУ СКР по Москві порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 127.1 КК РФ (торгівля людьми; від трьох до десяти років позбавлення волі) після того, як 23 червня в квартирі житлового будинку на вулиці Аргуновской поліція виявила п’ятеро немовлят.

Як розповів «Ъ» джерело в правоохоронних органах, в поліцію звернулися сусіди з-за безперервного дитячого плачу за стіною. Коли в цю квартиру потрапили поліцейські, вони знайшли немовлят у віці від декількох днів до півроку. За словами джерела «Ъ», в квартирі з дітьми перебували дві жінки, обидві громадянки Китаю. За версією слідчих, знайдені діти були народжені від сурогатних матерів. Замовниками виступали громадяни КНР, які надавали біологічний матеріал. Виношували дітей росіянки.

«Таким чином, мова йде про налагодженому бізнесі», — зауважив співрозмовник, додавши, що на всіх немовлят були документи на англійською та китайською мовами, а їх вивезення з РФ перешкодили обмеження, введені у зв’язку з поширенням коронавіруса.

«Встановлюються батьки дітей, а також всі обставини події», — йдеться в офіційному повідомленні СКР.

За даними «Ъ», договори на дітей оформлялися фірмою «Свитчайлд». Адвокати цієї компанії Олексій Уткін і Хас-Магомед Рамазанов протягом п’яти годин перебували біля квартири, де знайшли немовлят, проте всередину допущені не були.