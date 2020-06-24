Трамп запропонував посадити Болтона до в’язниці і конфіскувати його гроші

Президент США Дональд Трамп вважає, що колишній радник президента з національної безпеки Джон Болтон повинен бути засуджений до тюремного ув’язнення за розголошення секретної інформації у написаній ним книзі.

“Джон Болтон – це покидьок, який повинен сидіти у в’язниці”, – написав Трамп в твіттері.

За словами президента, “його гроші повинні бути конфісковані за поширення заради отримання прибутку абсолютно секретної інформації”.

У той же час, в іншій записи в твіттері він зазначає, що написане Болтоном у книзі є його власною думкою”, і називає свого колишнього радника “дійсно дурним”.

Болтон написав мемуари про свою роботу в Білому домі, де представив президента у вкрай невигідному світлі.

Минулого тижня влада США намагалися заборонити через суд продаж книги Болтона, стверджуючи, що він розкрив у ній секретну інформацію. Суддя не став забороняти продаж мемуарів, але погодився з тим, що Болтон порушив процедуру узгодження рукописи з владою, віддавши її в друк, і визнав, що він цілком міг розголосити секретну інформацію. На думку суду, тепер Болтон отримає популярність і гроші, якщо в книзі немає секретної інформації, або потрапить під кримінальне переслідування, якщо вона там є.