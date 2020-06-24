У США закликають зносити пам’ятники і знищувати фрески з білим Ісусом Христом

У США тривають демонстрації і акції протесту організовані рухом Black Lives Matter, в ході яких трощать пам’ятники і влаштовують масові заворушення.

Один з активістів BLM і колишній пастор Шон Кінг закликав громити статуї Ісуса Христа і знищувати фрески і ікони, тому що Спаситель був білошкірим, що нібито говорить про расизм і перевагу білої раси. Про це передає УНІАН з посиланням на заяву Шона Кінга в соцмережі.

Активіст вважає, що необхідно почати знищувати фрески, ікони, картини, вітражі із зображенням білошкірого Христа. “В Біблії, коли сім’я Ісуса хотіла сховатися і змішатися з місцевим населенням, вгадайте, куди вони подалися? В Єгипет! Не в Данію. Зносите статуї”, – пояснив свою позицію колишній пастор.

Вислів Кінга набрало близько 15 000 коментарів. Багато засудили слова колишнього пастора, нагадавши, що кожен народ зображував Христа подібно собі. На думку одного з користувачів, знищувати європейські зображення Ісуса – це такий же расизм, як і знищувати зображення, притаманні будь-якій іншій культурі.