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Лідер КНДР Кім Чен Ин вирішив відкласти початок бойових дій проти Південної Кореї

24.06.2020

Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин вирішив відкласти представлений генштабу Корейської народної Армії план військових дій проти Південної Кореї.

Як повідомляє з посиланням на Центральне телеграфне агентство КНДР, рішення лідер оголосив на попередньому засіданні п’ятої сесії Центрального військового комітету Трудової партії Кореї сьомого скликання.

На засіданні розглядалися основні стратегії воєнної політики країни, а також доповіді та постанови, які будуть виноситися на п’яту сесію ЦВК ТПК сьомого скликання, і різні документи, що відображають державні заходи щодо подальшого зміцнення військової сили стримування країни.

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