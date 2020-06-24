У Миколаєві маршрутка врізалася в зупинку

Увечері у вівторок, 23 червня, на вулиці Скороходова у Миколаєві маршрутка «Рута» врізалася в зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Маршрутка їхала по вулиці Скороходова, з боку Малої Морської, в напрямку 3-й Слобідській. В районі перехрестя з вулицею Садовою водій не впорався з керуванням, мікроавтобус різко змінив траєкторію руху, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в зупинку громадського транспорту.

В результаті ДТП ніхто не постраждав: маршрутка їхала без пасажирів, а на зупинці на момент аварії не було людей.

Водій маршрутки стверджує, що причиною аварії стала протікання труб рульова тяга.