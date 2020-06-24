На Чорнобильській АЕС підтверджений випадок COVID-19

Серед персоналу Чорнобильської атомної електростанції підтверджений випадок захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

“23 червня 2020 серед персоналу ДСП ЧАЕС виявлено працівник з підтвердженим випадком респіраторного захворювання COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що у зв’язку з черговою відпусткою хворий перебував останній раз в ДСП ЧАЕС 9 червня.

“Працівник спрямований на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря”, – додали в держагентстві.

Серед персоналу ЧАЕС виявлено одне контактна особа з підозрою на коронавирусную інфекцію, яка також знаходиться на самоізоляції під наглядом лікаря.