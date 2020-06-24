Трамп: до кінця року буде побудовано близько 800 км стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що, за його розрахунками, до кінця 2020 року буде завершено будівництво приблизно 800 км захисної стіни на кордоні США і Мексики.

“Зараз стіна досягає в довжину 212 миль (341 км – ред.). Ми майже що дійдемо до 500 миль (804 км – ред.) до кінця року”, – сказав Трамп на брифінгу з національної безпеки, пише “Інтерфакс-Україна”

“Це найпотужніша і масштабна прикордонна конструкція у вигляді стіни по всьому світу”, – зазначив американський лідер.

Президент подякував будівельників та інженерів, а також команду своїх помічників за “пророблену велику роботу”.

Також на брифінгу Трамп продемонстрував фотографії стіни, назвавши захисна споруда “приголомшливим”.

“Моя адміністрація зробила більше, ніж будь-яка інша адміністрація в історії, для захисту південного кордону. Межа ніколи не була настільки захищеною”, – підкреслив президент США.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою в рамках боротьби проти нелегальної імміграції було одним з ключових передвиборних обіцянок президента США Дональда Трампа в 2016 році.

Спочатку Трамп планував будівництво бетонної стіни, але потім погодився з тим, що прикордонний бар’єр може бути зі сталі, якщо це спрацює краще”.