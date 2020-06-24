Наше тіло на 99,99% складається з порожнього простору

Це здається неймовірним, але тіло людини і все навколо від мікро до макрорівнів простору на 99,9% складається з порожнечі.

Більшість людей на Землі відчувають себе досить значимими і абсолютно матеріальними створіннями. У кожного є друзі, робота, а у деяких є дійсно велика машина.

Але вам може бути цікаво дізнатися, що всі ці об’єкти в житті — ваші друзі, ваш офіс, ваш дійсно великий автомобіль, ви самі і все в цій неймовірній, величезної Всесвіту — майже повністю, на 99,999999%, — порожній простір.

Ось у чому справа: розмір атома визначається середнім розташуванням його електронів. Скільки місця знаходиться між ядром і зовнішньою оболонкою атома? Ядра приблизно в 100 000 разів менше атомів, в яких вони знаходяться.

Щоб уявити собі візуально ці розміри, наведемо приклад. Якщо б ядро атома було розміром з арахіс, то весь атом був би розміром зі стадіон. Якщо б ми втратили все пусте простір всередині атомів, кожен з нас зміг би вміститися в одну частинку пилу. А весь людський рід вмістився б в обсяг кубики цукру.

Так звідки ж взялася вся наша маса тіла?

Енергія!

На досить базовому рівні ми всі зроблені з атомів, які складаються з електронів, протонів і нейтронів. І на ще більш базовому — або, можливо, самому базовому — рівні, ті протони і нейтрони, які утримують основну масу тіла людини, складаються із тріо фундаментальних частинок, названих кварками.

Однак маса цих кварків становить лише крихітний відсоток від маси протонів і нейтронів. А глюони, які утримують ці кварки разом, абсолютно безмассовые.

Багато вчених вважають, що майже вся маса нашого тіла відбувається від кінетичної енергії кварків і енергії зв’язку глюонов.

Таким чином постає питання. Якщо всі атоми у Всесвіті є майже повністю порожнім простором, чомусь здається твердим?

Якщо наші атоми — це в основному порожній простір, чому ми не можемо проходити крізь стіни? Чому наші машини не падають крізь центр Землі на інший бік планети?

Ілюзорність нашого світу

Не випадково відома трилогія «Матриця» розбурхала уми мільйонів людей. Багато хто, дивлячись за пригодами героя Кіану Рівза, приміряли його враження на себе. Внутрішній голос підказував нам, що в реальності нашого світу, криється велика загадка.

Бути може ілюзорність нашого простору як раз і полягає в порожнечі внутрішніх просторів його частинок. Тоді всі твердження про те, що лише спостережувані і відчутні предмети і явища складають об’єктивну реальність незначні.

Наші очі фіксують лише прояви досить великих часток — молекул в цьому просторі. Все що всередині порожніх просторів атомів або порожніх просторів між планетами та галактиками — вже не можливо відобразити за допомогою очей. Але зовсім не значить, що матерії і енергії в інших просторах не існує.

У давнину мудреці розуміли це питання розглядали людину і Всесвіт в нерозривному зв’язку між мікросвітом і макросвітом. Техногенний розвиток обмежило розуміння сучасної людини простором пізнаних елементарних частинок. Але скільки ще рівнів існує в мікро і макро просторах?

Мудреці минулого з допомогою надприродних здібностей не могли дійти до краю досліджуваних рівнів макроскопичности і мікроскопічність. Може і нам сьогодні не варто обмежувати своє розуміння життя лише рівнем видимих і відчутних речей?