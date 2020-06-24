Вчені назвали продукти, які пошкоджують печінку

Вчені з Іспанії повідомили, що деякі продукти харчування здатні спровокувати погіршення роботи печінки та інші проблеми зі здоров’ям.Наукові співробітники Університету Гранади в процесі експерименту з’ясували, що існує два продукти, які можуть викликати не тільки запалення печінки, але і інші складнощі зі здоров’ям у людини. Наприклад, такими негативними властивостями володіють риб’ячий жир і соняшникова олія в разі їх регулярного зловживання.Фахівці відзначили, що містяться в цих продуктах речовини можуть пошкоджувати печінку. В результаті проведеного досвіду вчені визначили, що риб’ячий жир зменшував довжину теломер печінки, а соняшникова олія спровокувала потовщення і виконувала процес рубцювання тканин. При цьому оливкова олія не приносила схожої шкоди здоров’ю.