З 1 липня запрацюють 5 законів, які будуть тягнути з наших гаманців гроші

Я звичайно розумію, що публікую пост трохи не в тему мейнстріму останніх днів. А він пов’язаний з майбутнім голосуванням за Конституцією і перспективою висунення Путіна на новий термін.

Причому він сам не виключає такої перспективи

джерело rbc.ru

Чесно кажучи якби я був на місці Путіна, то теж не виключив такої можливості. Але так як ця перспектива мене не в якому разі не світить, то звернемося до справ нашим скорботним і як наслідок не дуже приємним.

З 1 липня вступають в силу ряд законом, які почнуть висмоктувати з наших гаманців ще трохи грошей.

1. Зростання тарифів на ЖКГ

Незважаючи на падіння доходів громадян, що прийшов економічна криза, підвищення тарифів ЖКГ пройде строго за планом. Розмір підвищення був затверджений ще в 2019 році тодішнім прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим.

Якщо не сталося, те що сталося, то подію можна було б вважати цілком рядовим. А так це звичайно додаткова біль наших особистих фінансів. У кожному регіоні буде свій розмір збільшення плати. Оскільки я живу в Москві, то наведу скан Наказу з Москвою.

Видно, що тут Москва беззаперечний лідер – 5%. В Московській області, до речі менше – 4,1%.Ну а улюблений нашими владою Пітер взагалі – 3,8%. Як ніяк історична батьківщина. Посилання на сам Наказ буде в кінці посту.

2. Водійська медична довідка

Не знаю як Ви, а я чудово пам’ятаю розгардіяш, який стався торік із змінами в медичних довідках. Тоді ще Путін досить красномовно висловився на цей рахунок

джерело rg.ru

У підсумку весь розум наших влади звелася до простої сдвижке у часі. Той. що хотіли ввести в листопаді 2019 року тепер запровадять з 1 липня 2020 року.

Нещасливий тест на алкогольну залежність і пристрасті до вживання заборонених препаратів залишився і саме він коштує чималих грошей.

Так. що хто збирається липня отримувати або змінювати ВУ готуйтеся “отчехліть” тисячі 2-3 тільки на цей тест.

3. Електронна маркування ліків, взуття і тютюну

У нас зараз вже маркуються такі товари як алкоголь і шуби. Дійшла черга до наступної групи, яка торкнеться кожного. Ліки вживають практично всі. Правда наші чиновник вже рапортують, що цни на ліки зростуть всього на 1.3 рубля. Але хто ж їм повірить.

Зрозуміло, що додаткові витрати і витрати будуть закладені в ціну товару. У підсумку за все це нововведення знову заплатить кожен з нас.

Напевно абсолютно запросто можна було б відкласти дане нововведення, як мінімум на півроку, а то і рік. Ан ні, все йде за планом – 1 липня і крапка.

4. Заборона на продаж гаджетів без Російського ПО

Я коли прочитав про цей закон, то відразу чомусь згадав ініціативу нині покійного Бориса Нємцова – пересадити чиновників на вітчизняні авто. Чим все це закінчилося ми пам’ятаємо – нічим.

Наскільки я знаю, apple не збирається ставити в свої продукти які-небудь софти російського виробництва. Вони що тепер підуть з нашого ринку?

Навряд-чи. Швидше за все розквітне “сірий імпорт”, що природно призводить до дефіциту і зростання цін.

У нас вже забороняли мессенджер “телеграм” і навіть витратили на виконання рішення суду не один мільйон доларів. І що? Тепер дозволили їм користуватися. А хто-небудь відповість за витрачені бюджетні кошти? Сумніваюся.

5. Закон про вино

31 грудня був опублікований Федеральний закон від 27 грудня 2019 р. N 468-ФЗ “ПРО виноградарство та виноробство в Російській Федерації”. Вступає в силу через 6 міс. після опублікування, значить якраз 1 липня.

Його давно лобіювали наші виноробні підприємства.

Ні для кого не секрет, що на наші заводи давно завозився імпортний виноматеріал з якого і проводився нібито російське вино. Тепер такі трюки не пройдуть.

Зрозуміло, що це призведе до зменшення пропозиції вина на ринку і, як наслідок, до зростання цін.

Ми це все бачили на прикладі розвитку сироваріння в країні. Як ввели заборону на імпорт з Європи, ціна значно зросли, а якість в результаті впало. так. у нас зросло виробництво сиру, але заплатили за це ми з Вами.

Боюся, що з вином буде тепер та ж історія.

РАЗОМ

В цілому, я вважаю що всі ці 5 законів можна було б абсолютно спокійно відкласти. Але немає. Вони почнуть діяти з 1 липня і кожен в тій чи іншій мірі буде висмоктувати гроші з наших гаманців.