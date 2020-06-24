Ватажок «ДНР» Пушилин живе в захопленому в особняку бізнесмена: з’ясувалися деталі

Ватажок «ДНР» Денис Пушилин, підбираючи собі житло в окупованому Донецьку, оселився в розкішному особняку, захопленому у місцевого бізнесмена.

Господар будинку, підприємець Сергій Ханович, був змушений виїхати з міста після окупації. А Пушилин з сім’єю не просто вторглися в чуже житло, але ще і закріпили за собою право на довічне використання особняка.

Про нових постояльців в резиденції бізнесмен розповів в ефірі телеканалу «БУДИНОК». За словами переселенця, його будинок у Донецьку розташований в дуже гарному місці — в районі парку ім. Щербакова. У будівлі площею 1500 квадратних метрів є великий зимовий сад, басейн, джакузі, спортзал.

У Хановича склалося враження, що Пушилин з родиною оселився в будинку надовго. Частина речей з особняка вивезли, з огорожі і з кутів будинку збили ініціали справжнього власника. Дружина Пушилина відкрито викладає фотографії з дому на своїй сторінці в Instagram.

Бізнесмен розповів, як відбувалося захоплення особняка спільниками Пушилина. До будинку приїхали люди з якогось першого відділу — «страшного відділу, з яким ніхто не хотів зв’язуватися». Прибулі зажадали пустити їх у приміщення для обшуку — нібито в особняку може лежати труп. Оглянувши будівлю, групування опечатала будинок, а на наступний день туди в’їхав Пушилин.