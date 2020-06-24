Українцям анонсували ще три безвиза

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна планує запровадити «промисловий», «продовольчий», а також «авіаційний» безвиз на шляху до членства в Європейському союзі.

Про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.

За словами Стефанишиної, що відбувся в цьому році саміт «Східного партнерства» чітко визначив Україну як лідера «Східного партнерства», яка задає порядок денний.

«Практично всі країни ЄС, Україна, Грузія, Молдова і Білорусь говорили одним голосом. Всі говорили про більш глибокої економічної інтеграції, всі країни Європейського союзу заявляли про необхідність розширення торгової географії, інтеграції України

Я як людина, яка відчуває і розуміє тренди і тримає цю рамку з посади, забезпечую, щоб саміт був насичений порядком денним, яка потрібна бізнесу. Насамперед це — «промисловий безвиз», який забезпечить вільний рух нашої продукції на ринок ЄС, адже вже зараз наша продукція виробляється і розміщується на основі європейських правил, — розповіла вона.

При цьому Стефанишина підкреслила, що зараз окремим пріоритетом бачить «продовольчий безвиз», тому що Україна адаптувала своє законодавство до якості та безпеки продукції.

Віце-прем’єр також висловила впевненість, що вони розблокують до саміту питання про підписання угоди про спільний авіаційний простір. «Зараз я вважаю, що під час коронакризиса, під час обмежень внутрішнього переміщення всередині Європи авіасполучення — це ідеальний час, щоб концентруватися на переговорах, на врегулювання проблемних питань. І коли переміщення всередині Європи буде більш вільним, ми зможемо не тільки відновити безвізові умови поїздок, але і підписати угоду, яка стане «авіаційним безвизом». Це три наріжних камені».