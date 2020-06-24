Використовували бази даних поліції: шахраї придумали хитру схему обману українців

У Запоріжжі правоохоронці затримали керівника злочинної групи, учасники якої реалізували чергову шахрайську схему, виманюючи гроші у людей, і користуючись при цьому інформацією, внесеною в систему «Інформаційний портал Національної поліції України».

А в столиці, за інформацією прес-служби прокуратури міста Києва, було затримано ще п’ять учасників цього угруповання. Зловмисники налагодили схему заволодіння грошима громадян під виглядом повернення викраденого у них майна.

«Організував та очолив злочинну групу 37-річний раніше судимий житель Запорізької області, який особисто підібрав її учасників з числа своїх знайомих і членів сім’ї. Всі учасники злочинної групи — жителі Запоріжжя, у двох з них є судимості», — повідомляють у прокуратурі.

Зловмисники, використовуючи інформацію з інформаційно-телекомунікаційної системи правоохоронців, шукали людей, які зверталися в поліцію по спецлінії «102» і повідомляли про розкрадання у них речей на території Києва, Львова, Одеси, Дніпра та інших регіонів країни. Відомості про потерпілих і їх контакти зловмисники отримували від колишнього співробітника ГУ НП в Запорізькій області.

Потім члени злочинного угруповання зв’язувалися з постраждалими і пропонували викупити вкрадені у них речі, перерахувавши гроші на карткові рахунки або номери мобільних телефонів. Суми називалися різні — від трьох до 13 тисяч гривень. Якщо потерпілий погоджувався, шахраї наполягали на перерахування грошей перед передачею майна, а як тільки кошти надходили, вимикали свої телефони і знищували sim-карти.

Організатора затримали у Запоріжжі якраз під час чергової «операції». Пізніше були затримані ще троє його подільників.