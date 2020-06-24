Путіна звинуватили в постачанні зброєю терористів

Президент Російської Федерації Володимир Путін у часи служби в КДБ міг займатися постачанням зброєю терористичних угруповань.

Про це повідомляє Politico.

Подробиці роботи нинішнього глави Кремля Володимира Путіна в Дрездені під час служби в КДБ, яка прийшлася на 1980-ті роки, досі знаходяться під грифом «таємно». Частина документів організації була вивезена або знищена незадовго до об’єднання Німеччини і зникнення НДР з політичної карти світу. Однак існують відомості, засновані на свідченнях членів терористичної групи «Фракція Червоної армії» (RAF), про те, що Володимир Путін міг постачати цю організацію зброєю.

«Володимир Путін і його колеги ніколи не давали нам інструкції безпосередньо. Вони говорили: «Ми чули, що ви плануєте ось це. Як ви збираєтеся це зробити?». А потім озвучували пропозиції. Вони пропонували інші цілі, питали, що нам потрібно. Нам завжди потрібні були зброя і готівку», — пригадує один із колишніх членів ВПС.

Цей же колишній член «Фракції Червоної армії» в своїх свідченнях вказує, що представникам терористичної угруповання було непросто придбати зброю в Західній Німеччині, тому вони вручали Володимиру Путіну і його колегам список із зазначенням необхідних «товарів». Певним чином цей список пізніше опинявся в руках агента на Заході. І потрібна зброя з’являлося в таємному обумовленому місці, щоб терористи ВПС могли його забрати. «

Ми були лише корисними ідіотами для СРСР», — пояснив екс-бойовик.

Politico стверджує, що історію колишнього терориста майже неможливо перевірити на достовірність. Більшість його колишніх «товаришів» або у в’язниці, або мертві. Інші учасники зустрічей у Дрездені пропали без вісті. Але близький союзник Володимира Путіна з колишнього КДБ сказав, що звинувачення надзвичайно чутливі, стверджує видання. Він підкреслив, що зв’язок між КДБ і RAF або будь-якої іншої терористичної групою в Європі ніколи не була доведена, а також порадив залишити спроби обґрунтувати доказову базу навіть у нинішній час.