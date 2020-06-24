Вся у ранах: Леся Нікітюк розказала про те, як вона ледь не загинула під час зйомок

Відома українська ведуча Леся Нікітюк ледь не загинула під час зйомок тревел-шоу.

Про це вона написала у соціальних мережах.

Так, Нікітюк розповіла, що інцидент стався під час зйомок шоу “Le Маршрутка”. Так, ведуча із своєю командою була в Чернігівській області, де розповідала про небезпечні болота, котрі затягують людину.

Раптово це сталось із дівчиною, Нікітюк почало тягнути на дно. Її врятував гід, котрий добре знає цю місцину.

Проте ноги української ведучої все ж постраждали, вони були всі у ранах.

: vgolos.com.ua

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