Американець двічі виграв у лотерею $4 млн

Житель штату Мічиган Марк Кларк двічі за три роки виграв в лотерею $4 млн, передає агентство UPI.

За словами американця, при стиранні захисних полів він використовував «чарівну монету», яку йому подарував померлий батько. «Можливо, ця щаслива монетка допомогла мені перемогти», — вважає Кларк.

Чоловік зізнався, що був в шоці, що зміг двічі виграти в лотерею за $4 млн. «Ніколи не думаєш, що одного разу виграєш мільйони [доларів], і вже точно ніколи не думаєш, що це станеться двічі», — додав він.

Кларк планує витратити гроші на відпочинок і час з сином і сім’єю.