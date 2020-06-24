Депутати Саратовської облдуми побилися через питання про порушення етики

Двох депутатів звинуватили в порушенні депутатської етики. Під час оголошення цього рішення один з них почав знімати виступає на телефон. Перепалка переросла в обливання водою і бійку.

На засіданні Саратовської обласної думи побилися депутати. Відео бійки опублікували агентство «Версія-Саратов» та портал «СарБК».

Бійка сталася під час виступу голови мандатної комісії Миколи Бушуєва. Він оголошував рішення про порушення депутатами Дмитром Чернишевським («Єдина Росія») та Миколою Бондаренко (КПРФ) правил депутатської етики на засіданнях комітетів парламенту.За словами спікера облдуми Олександра Романова, причиною бійки стало те, що у депутатів «здали нерви» з-за тривалої роботи: засідання йшов більше 12 годин. «Ми довго працювали. У депутатів здали нерви. Кожен депутат має право заявити про свою позицію і гаряче її відстоювати. При доведенні своєї позиції один до одного, мабуть, окремі депутати не впоралися з емоційним навантаженням і з дотриманням етики», — зазначив він.

Після того, що сталося Бондаренко і Чернишевського позбавили слова на наступному засіданні Думи. Як повідомив РБК прес-секретар обласного парламенту Станіслав Іващенко, це максимальне покарання, передбачене для депутатів. Крім цього їх поведінка оцінить мандатна комісія.

«Відповідно до регламенту, депутат не має права висловлювати образливі слова в адресу інших опонентів та вчиняти дії, які порочать честь Думи і гідність депутата», — зазначив Іващенко.

Коли Бушуєв зачитував рішення, Бондаренко встав зі свого місця і почав знімати його на мобільний телефон. Кілька депутатів просили колегу повернутися на місце, але в підсумку інцидент переріс у обливання один одного водою і бійку.