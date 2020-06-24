У Чернівцях вийшов з берегів Прут затопив міські ринки

У Чернівцях минулої ночі паводок дістався до найбільшого у місті ринку. З-за різкого підйому рівня води в річці Прут підтоплена територія КП “Калинівський ринок” та приватного ринку “Добробут”.

За словами директора Калинівського ринку Ігоря Маслянчука, в ніч на середу, 24 червня, вода протікає неподалік річки Прут почала стрімко виходити з берегів, заливаючи торгові ряди на об’єкті. Про це повідомляє УНІАН.

Після того, як рівень води у Пруті збільшився і перевищив п’ятиметровий показник критичної норми, річка підтопила крайні ряди Калинівського ринку. Напередодні підприємці протягом двох діб вивозили товари зі своїх контейнерів або переміщали їх на верхні поверхи своїх торгових точок.

За повідомленням Чернівецького гідрометцентру, піковий показник підйому води, який може нести нову загрозу для Калинівського ринку, очікується сьогодні приблизно в обідній час. Він може становити шість метрів.

У зв’язку зі стихією, адміністрація ринку оголосила сьогодні вихідний день і вирішила не допускати підприємців до торгівлі на ринку.

“Хоча люди все одно заходять до своїх об’єктів. Але сьогодні ми офіційно не працюємо. Забезпечуємо контроль за майном людей і стежимо за рівнем води в річці”, – сказав Маслянчук.