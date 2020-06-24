Як судді штрафують українців за появу у громадському місці без документів

Суди в різних регіонах України штрафують людей за появу у громадському місці без документів, що посвідчують особу.

Поліція складає на людей протоколи за порушення постанови уряду №211 від 11.03.2020, що на період карантину заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

4 квітня уряд роз’ясненнями яснив, що наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції або в обсервації. А також дасть можливість застосувати адміністративну відповідальність до порушників карантину.

На практиці це обернулося можливими адмінпротоколами і штрафами для всіх без винятку. Навіть якщо ви в масці і очевидних порушень не вчиняли.

Наприклад, у Павлограді поліцейський причепився до жінки, яка вийшла в магазин біля дому, не взявши паспорт. У протоколі нічого не було написано про ті, чому працівник поліції зупинив цю жінку і намагався перевірити її документи. Із усних пояснень, то він намагався перевірити її вік. Так само незрозуміло навіщо, якщо жінка купувала у магазині тільки морозиво. Зрештою, виявилося, що жінка з цим правоохоронцем навіть знайома. Тобто можна припустити, що урядова постанова розв’язків язала працівникам поліції руки, щоб зводити рахунки із наугодними. У тій історії жінку таки не покарали.

Суддя Павлоградського суду Уляна Болдирєва зазначила, що за відсутності інших порушень правил карантину, наприклад, за наявності маски, перебування на вулиці без документів не є самостійною підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності. Тоді ні штрафу, ні зауваження, бо суд не вбачає жодного порушення.

У рішенні суду наведено статтю 32 Закону України «Про Національну поліцію», що поліцейський має право вимагати у особи пред’явлення документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особини, у таких випадках:

1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

2) якщо існує достатня підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особини дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єднання об’єктом вчинення правопорушення.

Треба віддати належно здорового глузду більшості суддів. Серед них вистачає представників, так бі мовити, ліберального табору, які закривають ці справи за відсутністю складу правопорушення.

Більш помірковані погоджуються вважати відсутність паспорту адмінправопорушенням, альо звільняють громадян від штрафу через малозначність порушення і обмежуються усним зауваженням.

Альо є також рішення, коли тільки за те, що нема паспортом, судді штрафують людей на 17 тис. грн. Наразі авторові вдалося відшукати 15 таких рішень.

Перелік не є вичерпним і буде поповнюватися. У нього не включені рішення, коли особини були без масок або носили їх приспущений, коли відвідували парки і сквери, коли це ще було заборонено в карантин, коли порушники були у стані алкогольного сп’яніння, тощо.

Щонайменше п’ять рішень ухвалено у Приморському суді Одеси.

Суддя Лариса Чернявська вже двічі штрафувала громадян. 7 травня на 17 тисяч оштрафувала жінку, а 12 червня – чоловіка. Провина обох була тільки в тому, що перебували на вулиці без документів, що посвідчують особу. Про жодні інші порушення карантину і не тільки карантину не йдеться. Пояснення порушників у судових рішеннях не наводяться, громадяни до суду не з’єднання явилися.

Схоже рішення від 15 червня ухвалив суддя Приморського суду Одеси Анатолій Дерус. Штраф виписали чоловіку, який був на вулиці без документів.

Суддя Приморського суду Одеси Віктор Попревич 20 травня оштрафував громадянина, вказуючи, що порушення є істотним в умовах пандемії та має суспільний резонанс, проте не призвело до тяжких наслідків.

17 травня суддя Приморського суду Одеси Денис Донцов оштрафував чоловіка на 17 тис. за перебування без документів. Порушник передавши у суд заяву, що визнає і просив штраф у мінімальному розмірі.

11 червня Києво-Святошинського районного суду Київської області Світлана Хрипун оштрафувала на 17 тисяч чоловіка, який був без паспорту в магазині «Ашан» у селі Петропавлівська Борщагівка. Чоловік до суду не прийшов.

4 червня суддя Зарічного районного суду м. Суми Олексій Сибільов також оштрафував місцевого жителя. Чоловік вину не визнавав і говорив, що документи були в автомобілі поруч з місцем спілкування з поліцейськими, які не дозволили йому їх взяти з автомобіля.

Альо суд досліджував відеозапис, з якого вбачалося, що громадянин, спілкуючись з патрульними у зневажливій, грубій та нецензурній формі, називав лише свої анкетні дані, а на вимогу надати документи, сказавши: «Поїхали», що було нелогічним з огляду на перебування, з його слів, документів в автомобілі поруч, і його відповідь тоді звучала б: «пішли», або щось інше, але ніяк не «поїхали», оскільки їхати до автомобіля який стоїть поруч немає потреби.

За даними з відкритих джерел, у Сумах був, імовірно, оштрафований адвокат. Сьогодні це судове рішення оскаржується і буде цікаво дізнатися, що скаже апеляція.

27 травня на 17 тисяч оштрафував за відсутність документів суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду Дніпропетровська Володимир Воробйов.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Оксана Марґітич щонайменше тричі штрафувала людей тільки за перебування без документів на вулиці у період карантину – 20 травня, 4 травня і ще раз 4 травня.

15 травня суддя Тальнівського райсуду Черкаської області Олександр Фролов оштрафував за перебування на вулиці без документів, враховуючи особу правопорушниці, пом’якшуючі та обтяжуючі обставини, які в рішення не конкретизував.

7 травня аналогічний штраф призначила суддя Кіровського районного суду Кропивницького Ірина Загреба.

30 квітня так само призначила штраф суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області Ганна Строгова.

28 квітня штраф присудила суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Тетяна Воробель.

Автор: Ірина Салій; Судовий репортер