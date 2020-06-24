Українських учнів попередили перевірці перед здачею ЗНО

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав, яким чином завтра будуть перевіряти учнів перед здачею зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема, перед входом їх буде опитано про стан здоров’я медичними працівниками установи, проведена термометрія.

Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

«Хотів би нагадати, що завтра, 25 червня, старт зовнішнього незалежного оцінювання. Уряд, органи місцевого самоврядування, департаменти освіти і охорони здоров’я, Державної служби з питань безпеки харчових продуктів, головні державні санітарні лікарі областей, директори шкіл, а також вихователі зробили все можливе для того, щоб забезпечити безпечне проведення ЗНО в умовах карантину на території нашої країни… На завтра в кожній школі, яка є пунктом тестування, будуть організовані чіткі маршрути заходи учнів в аудиторії. Розроблені певні графіки, діти, які будуть приходити на здачу ЗНО, їм визначено час, на яке вони повинні прийти, перед входом їх буде опитано про стан здоров’я медичними працівниками установи, проведена термометрія, показано, чітко визначено аудиторію, в якій будуть здавати ЗНО», — сказав Ляшко.

Він зазначив, що учні будуть проходити в аудиторії по стрілках. В самій аудиторії буде перебувати 15 осіб, а робочі місця будуть розставлені на відстані не менше 1,2 метра.

«По школам розставлені антисептики для обробки рук, в санітарних кімнатах є мило, проточна вода і паперові рушники. Все зроблено для того, щоб забезпечити безпечне проведення ЗНО», — додав Віктор Ляшко.

За його словами, всім буде надано захисні маски, термометри є, у медпрацівників є захисні костюми, а у шкіл буде організовано медичне чергування.

Нагадаємо, у міністерстві освіти надали роз’яснення щодо звільнення від ДПА та ЗНО за бажанням.