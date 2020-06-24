Безкарність терору

Почалася ця трагічна історія ще 21 лютого 2014 року. Саме у цей день стало відомо, що втік з Києва на той час президент Віктор Янукович планує провести у харківському Палаці спорту з’їзд депутатів рад різних рівнів.

Мета цього з’їзду була проста — оголосити, що в Києві стався переворот, перенести органи державної влади в Харків і вже звідси розпочати «антитерористичну операцію» проти учасників Революції Гідності, нагадує УНІАН. На захід були запрошені чиновники різного масштабу, у тому числі багаторазово переобраний мер Харкова Геннадій Кернес і на той момент голова Харківської ОДА Михайло Добкін. Також у місті були присутні керівники п’яти областей Російської Федерації.

Однак харківські активісти збиралися всього цього не допустити. «Ми руками голосували, прийдемо ми, чи ні, оскільки розуміли, що там наших опонентів буде дуже багато. Оскільки ми реально представляли масштаби нашого протесту, потрібно було прийняти відповідальність за людей, адже ми чітко усвідомлювали, що з того боку була зброя, що там дуже агресивно налаштовані люди і може бути будь-який сценарій», — згадує координатор харківського ЕвроМайдана Володимир Чистілін.

22 лютого 2014 року під Палац спорту вийшли кілька тисяч патріотів: прихильники ЕвроМайдана, футбольні фанати, прості харків’яни — і всі як один були впевнені: в цій країні Януковичу не місце. Від прихильників «російської весни» їх відділяла міліція, в результаті, сам «легітимний президент» на з’їзд так і не з’явився. Вже пізніше з’ясувалося, що він утік в Ростов.

За наступний рік Україна пережила чимало: Революція закінчилася Гідності, «російська весна» в Харкові захлинулася, почалася війна на сході, були окуповані Донецьк і Луганськ, відірваний від України Крим, терористи збили нідерландський Boeing, військова допомога РФ призвела до трагедії Іловайська… Вже було зрозуміло, що війна – це надовго.

«Нам говорили, що є загроза теракту»

Саме в цей час у багатьох харків’ян будинку були зібрані «тривожні валізки» — документи, невелику кількість одягу, запасні телефони, а в думках – тривожні плани: як і куди бігти, якщо російські війська підуть у наступ на Харків. Близько року жителі міста знаходилися в підвішеному стані, тому що розвиток подій на сході України було абсолютно непередбачуваним. Про близькість фронту нагадувала військова техніка на вулицях, добровольці, що йдуть у пекло, на Донбас, заповнили місто тисячі біженців із захоплених областей. Над містом нескінченно літали вертольоти, переправлявшие тяжко поранених бійців із зони АТО у військовий госпіталь…

По Харкову прокотилася хвиля терактів — підриви залізничних шляхів, судів, військкоматів, військових частин та інших об’єктів. За два роки правоохоронці нарахували 43 вибуху. До осені 2014-го постраждалих не було. Але ввечері 9 листопада стався вибух у пабі «Стіна», в результаті якого постраждали 13 людей. На щастя, тоді ніхто не загинув.

В такій атмосфері Харків підійшов до 22 лютого 2015 року – річниці проваленого «з’їзду депутатів усіх рівнів» та втечі Януковича. В цей день в місті було заплановано дві акції — біля пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі, на традиційному місці зустрічі ЕвроМайдана, та біля Палацу спорту. Перша акція проходила фактично з ініціативи влади і тодішнього голови обладміністрації, нині вже стало одіозним політиком, Ігоря Райнина. На другий наполягали патріотичні сили, які хотіли не тільки вшанувати пам’ять Небесної сотні, але і нагадати, що саме Харків став «останнім форпостом», де захлинулися спроби відірвати від України її східні області. Напередодні в облдержадміністрації пройшла нарада, присвячений цим двом акцій, на якому були присутні чиновники, правоохоронці та активісти.

«Нам говорили, що є загроза теракту. Ми говорили: ну, давайте в такому випадку зосередимо всі сили на цьому заході (біля Палацу спорту, — УНІАН). Нам говорили, що будуть проводити вшанування пам’яті самі, 22-го. Туди (до пам’ятника Шевченку, — УНІАН) нагнали купу бюджетників, тобто це був не стільки Євромайдан, скільки нагнанные Райниным бюджетники», — розповідає один з координаторів тодішнього харківського ЕвроМайдана Ігор Рассоха.

Більшість людей — кілька тисяч чоловік — вийшли до Палацу спорту. Під час формування колони, у її початку, прогримів вибух. Згодом суд встановив, що троє злочинців дзвінком з мобільного телефону привели в дію противопихотную міну МОН-100.

Вибух забрав життя чотирьох людей — керівника харківської самооборони Ігоря Толмачова, співробітника правоохоронних органів Вадима Рибальченка, 18-річного студента Миколи Мельничука і 15-річного школяра Данини Дидика. Толмачов і Рибальченко загинули на місці, Мельничук і Дідик померли в лікарні на наступний день.

«У цей день було як раз Прощену неділю… Мене це конкретно зачепило»

Ігор Рассоха згадує, як йшов на чолі колони поруч з Ігорем Толмачовим: «Він прийшов, обняв мене і сказав: «Ігор, прости мене, будь ласка». Я кажу: «Прощаю, звичайно, тільки питання: за що?». З’ясувалося, що в той день було як раз Прощену неділю. Мене конкретно це зачепило. В той момент відбувалося побудова, і перед нами виїхала «Газель», основна частина вибуху припала на неї. Ми удвох з Толмачовим йшли, там були ще хлопці з батальйону «Харків», яких не залучили до охорони громадського порядку, вони в цивільній формі були. Потім, в якийсь момент, як іржавим залізом і потягнуло на відео видно, як я зробив крок назад».

Рассоха каже, що спочатку прийняв за вибух звук петарди, а потім Толмачов впав. «Раптом Ігор відбігає на два кроки до узбіччя і падає, навколо ще впали люди. Ми намагалися надати допомогу Ігорю, розстебнули йому куртку і там, прямо над серцем, пульсувала кров», — згадує активіст.

Батько загиблого Данини Дидика досі говорить про сина в теперішньому часі. За його словами, хлопчик був справжнім патріотом, не міг сидіти вдома, коли в країні революція і війна. В той день він не сказав батькам, куди йде — не хотів їх хвилювати.

«Він сказав, що йде гуляти з другом, він дуже переживав за нас завжди знав, що ми нервуємо, тому так і сказав. Це була правда, просто я не знав, що буде марш біля Палацу спорту. Він сказав, що йде до кінотеатру «Київ». Зазвичай він розповідав вже після того, коли щось відбувалося, намагався по можливості не обманювати, просто не завжди все казав», — розповів батько Данини Андрій Дідик.

Про те, що син поранений, його батьки зрозуміли, як тільки почули про вибух в ефірі новин: «Я відразу відчув, що з Данин щось сталося, почав набирати його. Він не брав трубку. Дружина заспокоювала мене, сказала, що у Данини було таке: він міг вимкнути звук, а потім забути ввімкнути. Потім десь хвилин через 20 його однокласник подзвонив і сказав, що він і Денис поранені і їх везуть в лікарню. Приїхали – там було двоє друзів Данини, вони приїхали разом з ним на «швидкої». Вони нас зустрічали на вулиці і цілу добу, поки Даня не пішов, були з нами».

На думку Ігоря Рассохи, трагедії можна було уникнути. «З-за того, що всі сили поліції були стягнуті на Сумську (до пам’ятника Шевченку, – УНІАН), вибухотехніки біля Палацу спорту пройшлися напередодні ввечері, а вибухівку заклали рано вранці. Це нікчемна справа для будь-якого вибухотехніка, якби пройшлися там ще раз», — вважає Ігор.

Злочин без покарання

Вже 26 лютого за підозрою в теракті затримали трьох: екс-співробітника «Беркута» Володимира Дворнікова (доведено, що саме він привів у дію міну), Віктора Тетюцкого і Сергія Башликова. На наступний день після затримання всі троє докладно розповіли, як усе відбувалося. Однак під час судового процесу дружно відмовилися від своїх свідчень, заявляючи, що зізнатися їх «змусили співробітники СБУ».

Адвокат потерпілих Олег Головков в це не вірить.

«Якщо подивитися відео того, що відбувалося під час слідчого експерименту, чітко видно провідну роль оповідача. Навіть іноді, коли слідчий, очевидно, не розуміє місцями деякі моменти, сам оповідає коригує, змінює, уточнює і каже: «Ні, це було саме ось так, ось так і ось так». По-друге, рухаються люди вільно. Так, у них є наручники, так, навколо них є охорона на певній відстані, але немає того, щоб людину потягли, або, там, знесилений чоловік, кульгаючи на всі чотири ноги», непритомніє і з перев’язаною головою намагається щось там прошепотіти типу «рятуйте». Ні — нормально, вільно, адекватно. Була проведена психологічна експертиза щодо вольності даних показань і експерти сказали, що так, у багатьох випадках, абсолютно вільні. Є пара епізодів, коли вони намагаються замовчати, коли розуміють, що наговорили вже занадто багато. Вперше весь алгоритм став відомий правоохоронним органам 27 лютого, в результаті цього експерименту», — розповідає Головков.

За словами адвоката, злочинці залишили за собою «цифровий слід», допомогла пеленгація їх телефону. «Дзвінок на детонатор завжди є дуже особливим, він світиться червоним, тому що цей дзвінок — він один, і він чітко видно», — пояснює Головков.

Самих обвинувачених Головков вважає не найуспішнішими людьми, які «об’єктивно не змогли реалізуватися, стати кимось». «Це два харків’янина з ХТЗ («Харківський тракторний завод», — УНІАН) і один – з Вовчанська (райцентр Харківської області, — УНІАН). Всі вони — хлопці, які перебиваються дрібними заробітками: таксують, здають металобрухт, підробляють охоронцями і так далі. При цьому вони орієнтовані на російський телевізор, вірять в «розіп’ятих хлопчиків», «факельні ходи нацистів» і все в цьому роді. По суті, в суді ми так і не змогли встановити, чи чітко всі троє розуміли, на що вони йдуть, чи все-таки у них були певні помилки в тому, що і як буде застосовано, і які будуть наслідки», — каже адвокат.

Тим не менш, усвідомлювали або немає обвинувачені міру відповідальності та можливі наслідки, їм вдалося затягнути суд на довгих чотири з половиною року (справа була передана в суд ще навесні 2015-го) — потягнулася низка переносимих засідань, зміни складу суден, відводів суддів.

«Засідання переносилися з причин неадекватної поведінки злочинців та зловживання ними своїми процесуальними правами. Основною причиною затяжного розгляду кримінального провадження, в першу чергу, було небажання нести відповідальність за свої дії. Саме постійні затягування і були основною складністю в цій справі», — підкреслює прес-секретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Адвокат Олег Головков також зазначає безсумнівна затягування процесу з боку підсудних. Він вбачає дві причини такої поведінки: по-перше, підсудні, цілком можливо, чекали, що їх внесуть у списки на обмін, а, по-друге, вони підпадали під дію сумно відомого «закону Савченко» і воліли частина строку відсидіти в СІЗО.

«З боку обвинувачених були постійні процесуальні диверсії. Один з обвинувачених скаржився на те, що він був травмований в 2014 році, у нього черепно-мозкова травма, аномальне тиск, від цього він відчуває головний біль, що заважає сприймати те, що відбувається в суді. З-за цього були постійні переноси, два комплексних медичних обстеження, виклики швидкої допомоги і так далі. Оголошувалися величезні, тривалі клопотання, які вже були розглянуті судом: повторні, третинні, семиразові клопотання з рідкісними змінами мотивувальної або резолютивної частини. В принципі, це і є зловживання правом. В 2018-2019 роках суд вже почав, на мою думку, правильно реагувати на це все, залишаючи без розгляду», — згадує адвокат хід процесу.

Нарешті, 28 грудня 2019 року Фрунзенський райсуд Харкова засудив терористів до довічного ув’язнення. А на наступний день, 29 грудня, усіх трьох обміняли на громадян України, які перебували в полоні бойовиків «ДНР/ЛНР».

«Вбивці твого сина знаходяться поруч з тобою, вони щось придумують, вивертаються, а потім їх відпускають – і вони живуть повноцінним спокійним життям, а для тебе життя взагалі ніякої немає», — говорить Андрій Дідик.

Він обурений тим, що, по суті, влади напередодні 2020 року «намагалися спеціально зіштовхнути лобами» родичів людей, загиблих в результаті теракту, і родичів Небесної сотні — з родичами бійців, які перебували в полоні. «Це просто знущання і маніпулювання тими і іншими!», — обурюється Андрій.

Біль від загибелі близьких неможливо виміряти грошима. Але ні потерпілі в результаті теракту біля Палацу спорту, ні близькі загиблих у цьому теракті так і не отримали від держави жодної суттєвої компенсації. Приміром, сім’ї Дидиков в 2015 році Харківська облдержадміністрація виплатила… п’ять тисяч гривень.

У той же час засуджені терористи вже подали апеляцію на рішення суду першої інстанції. Апеляційну скаргу повинні були розглядати в травні 2020 року, але одна із суддів в останній момент заявила самовідвід, оскільки раніше вже брала участь у розгляді цієї справи. Як каже Олег Головков, якщо апеляційний суд визнає вирок несправедливим і скасує рішення суду першої інстанції, це дасть можливість усім трьом терористам повернутися в Україну вільними людьми. Де вони нині — невідомо, хоча суд зобов’язав їх повідомляти про своє місце проживання. Відомо тільки, що вбивці – на непідконтрольних Україні територіях. Засідання в апеляційному суді призначено на 25 вересня.

Автор: Софія Кальницька; УНІАН