Степанов заявив про неминучість другої хвилі COVID-19 в областях України

В українських лікарнях почали ретельну підготовку до ймовірної другої хвилі захворюваності COVID-19.

Про це під час брифінгу 24 червня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він зазначив, що в деяких областях країни вона буде неминучою.

«Я вам можу сказати, що ми всі вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які будуть надавати допомогу хворим коронавирусной інфекцією. Ми вже розуміємо, що вона буде в деяких областях з таким ставленням до наших рекомендацій і різким зростанням кількості людей, які госпіталізуються», – сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що до лікарень потрапляють пацієнти з тяжким перебігом хвороби, а не безсимптомним. Він ще раз звернувся до українців з проханням дотримуватися протиепідемічні рекомендації.

«Я в черговий раз звертаюся до вас, подумайте над цими цифрами. Подумайте над тим, що колись може закінчитися і друга, і третя хвиля лікарень. Просто не буде можливості надавати медичну допомогу», – додав глава Моз.