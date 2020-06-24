Негода в гірських районах: розмило дороги та мости, авто й городи у воді (фото)

Через інтенсивні опади на території Івано-Франківської області різко піднявся рівень води у місцевих потічках і річках. Внаслідок цього підтоплені дороги, мости і житлові будинки. Про це повідомляє поліція Івано-Франківщини.

Триває евакуація людей, свійських тварин.

Станом на 12:30 23 червня підтоплені 73 населені пункти, в одинадцятьох районах затоплено 450 домогосподарств, а також зруйновано 6 дерев’яних мостів і частково розмито дороги.

: konkurent.ua

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